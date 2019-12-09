Yeltsin İdaresi Başkanı: Kırım, Donetsk ve Lugansk 1991’de Ukrayna’ya teslim edilmemesi için yalvarmıştı

Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminin Kremlin İdaresi Başkanı Sergey Filatov, 1991 yılında Kırım, Donetsk ve Lugansk’tan heyetlerin, Kremlin’den bulundukları toprakların Rusya’da bırakılması için yalvardıklarını, fakat Moskova’nın Kiev ile bu konuda müzakere edecek zamanı olmadığını belirtti.

Vzglyad gazetesine konuşan Filatov, 1991 yılında Kırım, Donetsk ve Lugansk’tan heyetlerin, Kremlin’den bulundukları toprakların Rusya’da bırakılması için yalvardıklarını, fakat Moskova’nın Kiev ile bu konuda müzakere edecek zamanı olmadığını ifade etti.

Filatov, “Elbette ki oralar baştan beri bizim topraklarımızdı, ama Kiev’e verildi. Onlar Ukraynalılarla eşit şartlarda olmadıklarını anlıyordu, Ukrayna’da milliyetçilik çok güçlü bir şekilde gelişiyordu. Savaş hala bu ve diğer bazı bölgelerden dolayı devam ediyor. Şimdi de bizim başka bölgeleri de Rusya’ya alacağımız konuşulmaya başlandı” diye konuştu.

Filatov’a Boris Yeltsin’in Kiev ile müzakere ederken bu bölgelerin kendi akıbetleri ile ilgili referandum hakkını elde etmeleri için ısrar edip etmemesi gerektiği soruldu. Rusya’nın ilk devlet başkanının ekibinin buna ‘zamanı olmadığını’ söyleyen Filatov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’nın genel olarak nasıl ayakta kalacağını düşünüyorduk. (Rusya’yı 1990’lı yıllarda kurtarmak için uyguladığı ‘şok tedavi’ reformlarının mimarı olarak bilinen dönemin başbakanı Yegor Gaydar’ın başlattığı) Gaydar Reformları öncesinde birçok bölgede ekmek dahi yoktu. Birkaç günlük un ve SSCB döneminden 120 milyar dolar borç kalmıştı. O anda Ukrayna’yı mı düşünmeliydik, yoksa kendimizi, kendi insanlarımızın durumunu mu?”