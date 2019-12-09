Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti ile ülkedeki durumu ve Türk-Rus mutabakatını uygulama sürecini görüştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti ile ülkedeki durumu, ayrıca Rusya ve Türkiye'nin 2 Ekim’de Soçi’de imzaladıkları mutabakatın uygulama gidişatını ele aldığı ifade edildi.

Bogdanov’un Anayasa Komitesi üyesi Kamuran Haco, ayrıca İbrahim Barro ve İsmail Hassaf’tan oluşan ENKS heyetini kabul ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Görüşme sırasında ülkenin kuzeydoğu bölgelerindeki duruma vurgu yapılarak Suriye’de oluşan mevcut durum ve 2 Ekim’de Soçi’de imzalanan Rus-Türk mutabakatının uygulama gidişatı ayrıntılı bir şekilde ele alındı.”

Taraflar arasında, Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre'de yapılan iki toplantısının sonuçları dâhil olmak üzere Suriye’deki siyasi uzlaşma sürecinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararına dayanılarak ilerletilmesi konusunda derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirilen açıklamada, görüşmede Suriye halkının tüm etnik ve dini gruplarının menfaatlerini dikkate alma gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.