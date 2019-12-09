Şoygu: Yenilenen ve yeni geliştirilen uçaklar sayesinde Rusya’nın ‘nükleer üçlüsü’ güçlendi

Telekonferans yoluyla düzenlenen bir toplantıda konuşan Şoygu, Rusya’nın uzun menzilli hava filosunun yenilenmesi ve yeni uçakların geliştirilmesi sayesinde Rusya’nın stratejik hava araçları, kıtalararası balistik füzeler ve nükleer denizaltılardan oluşan nükleer üçlüsünün havacılık bileşeninin önemli ölçüde güçlendiğini söyledi.

Detaylara girmeyen Orgeneral Şoygu, “Bu yıl (Rus askeri havacılık ve savunma şirketi) Tupolev, Tu-95MS uçaklarında eskiyen elektronik donanımları ve navigasyon aygıtlarını değiştirerek, birinci ve ikinci aşamanın modernizasyonu ile ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Böylelikle uzun menzilli hava filosunda planlanan miktarda sağlam stratejik bombardıman uçağı görev yapıyor” diye konuştu.

Rusya’nın uzun menzilli hava filosundaki uçaklar derin bir modernizasyondan geçiriliyor. Özellikle de modernize edilen ilk Tu-22M3M uçağı uçuş test merkezine teslim edildi, ayrıca modernize edilen ilk Tu-160M uçağının yapım çalışmaları devan ediyor.

Söz konusu uçaklar, Tupolev Tasarım Bürosu’nun havacılık endüstri sektörünün diğer şirketleri ile birlikte üzerinde çalıştığı yeni uzun menzilli uçağı tamamlanıncaya kadar Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin muharebe potansiyelinin güçlenmesini sağlayacak.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu daha önce Rusya donanmasının Kalibr kruz füzeleri ve Tsirkon hipersonik füze donanımına sahip gemiler de dâhil olmak üzere, uzak deniz bölgelerindeki gemilerinin sayısının arttırılması talimatını vemiş, ayrıca insansız hava araçlarının, robotik sistem ve silahların artırılması gerektiğini de ifade etmişti.