Moskova’yı 18 yıl yöneten Belediye Başkanı Yuriy Lujkov hayatını kaybetti

Moskova’nın eski Belediye Başkanı Yuriy Lujkov, 84 yaşında hayatını kaybetti. 21 Eylül 1936 Moskova doğumlu Lujkov, 1958’de günümüzdeki adı Rusya Devlet Petrol ve Gaz Üniversitesi olan Moskova PetroKimya ve Gaz Endüstrisi Enstitüsü’nü makine mühendisi olarak bitirmişti.

Lujkov, 1987’de Moskova Kent Konseyi İcra Komitesi’nin (Mosgorispolkom) ilk Başkan Yardımcısı olmuş; Haziran 1996, Aralık 1999 ve Aralık 2003’de kentin belediye başkanlığına seçilmişti.

2010 yılına kadar görevde kalan Lujkov, 2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından vatanı uğruna yaptığı hizmetlerden dolayı devlet nişanıyla ödüllendirilmişti. Lujkov aynı zamanda Birleşik Rusya Partisi Yüksek Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini de 9 yıl yürütmüştü.