Lavrentyev: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletme niyetinde değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya ve Türkiye'nin 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'yla belirlenen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi genişletme niyetinde olmadığını ifade etti.

Lavrentyev, Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında Kazakistan başkenti Nursultan'da yürütülen görüşmelerin 14. turunda basına açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Soçi Mutabakatı uyarınca belirlenen güvenli bölgenin genişlemeyeceğini belirterek, "Bu bölgenin mevcut haliyle korunması gerektiğini düşünüyoruz. Genişleme, hiçbir fayda sağlamaz" dedi.

'Rusya yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde'

Güvenli bölgedeki durumun stabil olduğunu ve Rusya'nın mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde olduğunu kaydeden Rus yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette çeşitli taraflarca provokasyonlar yapılıyor. Ancak genel itibarıyla duruma istikrar kazandırmayı başardık. Bu iyiye işaret. Rusya, yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde."