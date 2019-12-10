Lavrov-Trump görüşmesi basına kapalı geçecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün saat 14.30’da (TSİ ile 22.30) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Oval Ofis’te kabul edeceği, görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

ABD Başkanı’nın bugünkü programından, Trump’ın bugün saat 14.30’da (TSİ ile 22.30) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Oval Ofis’te kabul edeceği, görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleşeceği anlaşılıyor.

Belgede, “Öğleden sonra saat 2.30’da Başkan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek. Oval Ofis, basına kapalı” ifadeleri yer alıyor.

Görüşmenin ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

Lavrov’un bugün gerçekleştireceği Washington ziyareti kapsamında önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yerel saatle 10.30’da (TSİ 18.30) olması planlanan ikili görüşmenin ardından 12.00’de (TSİ 20.00) iş yemeği düzenlenecek. Ardından iki bakan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.