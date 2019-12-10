St. Petersburg saldırısının baş planlayıcısına ömür boyu hapis

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya’da bir askeri mahkeme, St. Petersburg saldırısının organizasyonundaki başlıca isim olan Abror Azimov’a ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti.

Azimov, terör örgütüne katılmak, tanıdıklarını örgüte dahil etmek, terör saldırısı gerçekleştirmek, yasadışı silah kaçakçılığı, patlayıcı madde ve patlayıcı düzenek hazırlamak, bulundurmak ve taşımaktan suçlu bulundu.

Olaya dahli olan 10 kişi daha 19 ila 28 yıl hapis cezası aldı. Yargılanan tüm isimlere ayrıca 500 ila 800 bin ruble (45 bin- 72 bin TL) para cezası verildi.

Mahkemeye göre, Azimov ayrıca saldırının faili canlı bomba Ekbercan Celilov’la bağlantı kurup ona para aktarıyordu. Tüm suçlular birbirini tanıyıp telefon ve internet üzerinden iletişim kuruyor, saldırı yeri gibi detayları konuşuyordu. Saldırganlardan bazıları aynı evde yaşıyordu. Söz konusu evde el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Grubun yöneticileri Sirojidin Muhtarov ve Bobircan Mahbubov da uluslararası arananlar listesine alındı.

St. Petersburg metrosunda 3 Nisan 2017’de terör saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucunda canlı bomba da dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı canlı bomba Celilov'un hazırladığı tespit edilmişti. Aynı metro hattının bir başka istasyonunda üzerinde 1995 doğumlu Celilov'un DNA'sının bulunduğu patlayıcı etkisiz hale getirilmişti.