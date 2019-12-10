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20:44 10 Aralık 2019
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    Paris'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda)

    Putin: Kiev Donbass-Rusya sınırını kapatırsa, ikinci Srebrenitsa yaşanır

    © REUTERS / POOL
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik af yasasının kabul etmemesi ve bölgenin Rusya ile sınırının kontrolünü ele alması halinde, yerel halkın katliam tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

    Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Normandiya Dörtlüsü zirvesi vesilesiyle göreve gelmesinden beri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk kez görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonrasında Ukrayna ordusunun sınırı kapatması ihtimaliyle ilgili "Srebrenitsa oradan başlar" uyarısını yaptı.

    Rusya'ya dönüşte İnsan Hakları Konseyi ile biraraya gelen Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Donbass bölgesindeki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin durumunu ele aldıklarını söyledi. 

    Zelenskiy ile Donetsk ve Lugansk'taki halka yönelik baskıları konuştuklarını belirten Putin, "Ukrayna’da hala af yasası kabul edilmiş değil. Oysa 2015'te bu konuda anlaşma yapıldı, bu yönde kararlar var, ama hiçbir şey uygulanmıyor" diyerek şu vurguyu yaptı:

    "Ukrayna tarafı da sürekli, 'İzin verin, ordumuz sınırı kapatsın' talebinde bulunuyor. Ama buna imkan verilse, nelerin başlayacağın hayal edebiliyorum. Srebrenitsa baştan sona yeniden yaşanır."

    1995'te Bosna içsavaşı sırasında BM barış gücündeki Hollanda askerlerinin izin vermesi sonucu Sırp ordusu Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak erkeği katletmişti. 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük katliam olarak kayıtlara geçen olay hakkında BM'ye bağlı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın 2007 tarihli 'soykırım' kararı var.  

    Putin, endişelerini "Başkan Zelenskiy’in milliyetçilerle nasıl tartıştığını hepimiz gördük. Kimin daha güçlü olduğu anlaşılmıyor. Ve Donbass sakinlerine güvenlik garantisi verilmeden milliyetçiler bu topraklara girerse neler yaşanacağı, onları kimlerin yöneteceği belli değil" diye dile getirdi. 

    Bunun siyasi nitelikli bir sorun olduğunu dile getiren Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’da mahkum Rus vatandaşlarını unutmadıklarını kaydederek ekledi:

    “Ukrayna ile müzakere süreci sırasında bu konuyu göz önünde bulunduracağız. Bu sorun gerçekten de hukuk alanının dışında kalıyor. Bunu dünkü görüşmede de ele aldık."

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