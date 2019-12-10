Lavrov: ABD ile ilişkileri normalleştirme fırsatını arayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington arasındaki mevcut ilişkilerin iki ülke ve genel olarak tüm dünyanın çıkarlarına uygun bir durumda olmadığını belirtti.

ABD’nin başkenti Washington’da mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Bazı şeylerle ilgili farklı görüşlere sahibiz ve bir anda anahtar konularda uzlaşmaya varabileceğimizi düşünmek naifçe olur” dedi.

Dünyanın iki önde gelen nükleer güç arasında çelişkilerin birikerek artmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Rus bakan, “Bunun ne ülkelerimize ne de dünyaya bir faydası yok. Bu yüzden diyaloğu sürdüreceğiz. İki ülke olarak buna hazırız. Birlikte ikili ilişkilerimizi normalleştirme fırsatlarını arayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Stratejik istikrarı görüştük’

Görüşmenin ana maddelerinden birinin stratejik istikrar olduğunu bildiren Lavrov, “ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkmasının olumsuz sonuçlarına dikkat çektik. Mevcut şartlarda, yani anlaşma yürürlükten kalktıktan sonra bile bu stratejik istikrar alanını boş bırakmamaya ilgi duyduğumuzun altını çizdik” dedi.

'ABD seçimlerine müdahale iddiaları asılsız'

Rusya’nın ABD’deki iç süreçlere müdahale ettiği yönündeki tüm spekülasyonların asılsız olduğunu vurgulayan Lavrov, “Bu iddiaları doğrulayacak tek bir delil görmedik ve bize kimse tek bir delil sunmadı, muhtemelen olmadıkları için” dedi.

Bu iddiaların ilk kez 2016 başkanlık seçimleri öncesinde atıldığını hatırlatan Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “O dönemde Moskova ve Barack Obama idaresi arasında olan kanallar üzerinden Amerikalı partnerlerden, Ekim 2016’dan Donald Trump’ın yemin törenine kadar dile getirilen şüpheleri giderme imkanını defalarca istedik. Hiçbir yanıt alamadık. Eğer bizden şüpheleniyorsanız gelin oturalım ve konuşalım, delilleri masaya yatırın türden tüm tekliflerimize tepki sıfırdı”.