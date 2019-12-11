Rus savaş gemileri ortak tatbikat için Hindistan’a geldi

Rusya Baltık Filosu Sözcüsü Roman Martov, “Yaroslav Mudrıy devriye gemisi, Yelnya tankeri ve Viktor Konetskiy deniz römorköründen oluşan savaş gemileri grubu, Indra-2019 ortak Rusya-Hindistan askeri tatbikatın deniz kısmına katılmak için Hindistan’ın Mormugao limanına giriş yaptı” diye açıkladı.
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Indra-2019 tatbikatının deniz kısmı 10-19 Aralık günleri arasında yapılacak ve iki aşamadan oluşacak. Tatbikatın ‘kıyı’ aşaması, 10-15 Aralık günlerinde Mormugao limanında, ‘deniz’ aşaması da 16-19 Aralık günleri Hint Okyanusu’nda yapılacak.
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