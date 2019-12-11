Rus savaş gemileri ortak tatbikat için Hindistan’a geldi

Rusya Baltık Filosu’na ait savaş gemileri grubunun, Indra-2019 tatbikatına katılmak üzere Hindistan’ın Mormugao limanına geldiği belirtildi.

Rusya Baltık Filosu Sözcüsü Roman Martov, “Yaroslav Mudrıy devriye gemisi, Yelnya tankeri ve Viktor Konetskiy deniz römorköründen oluşan savaş gemileri grubu, Indra-2019 ortak Rusya-Hindistan askeri tatbikatın deniz kısmına katılmak için Hindistan’ın Mormugao limanına giriş yaptı” diye açıkladı.

Indra-2019 tatbikatının deniz kısmı 10-19 Aralık günleri arasında yapılacak ve iki aşamadan oluşacak. Tatbikatın ‘kıyı’ aşaması, 10-15 Aralık günlerinde Mormugao limanında, ‘deniz’ aşaması da 16-19 Aralık günleri Hint Okyanusu’nda yapılacak.