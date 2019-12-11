Rusya’da motoru arıza yapan yolcu uçağı kalktığı havalimanına geri döndü

KrasAvia havayolu şirketine ait Yak-42 tipi yolcu uçağı, üçüncü motoru durunca havalandığı Ufa havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.

Ufa-Nijnevartovsk seferini yapan ve içinde 73 yolcunun bulunduğuşirketine ait Yak-42 yolcu uçağının üçüncü motorunun durduğu belirtildi. Geri dönen uçak Ufa yakınlarında tur atıp yakıtı tükettikten sonra acil iniş yaptı.

Ufa Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Uçakta, üçü çocuk 73 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Ufa havalimanının kurtarma ekipleri hazır duruma getirilmişti. Uçak, normal indi” dendi.

Yolcuların başka bir uçakla Nijnevartovsk’a uçtuğu ifade edildi.