Putin’in Suriye Özel Temsilcisi: Rusya’nın katılımı olmadan İstanbul’daki Suriye zirvesi verimli olmayacaktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya’ya henüz İstanbul’da şubatta planlanan Suriye konulu zirve için davet gelmediğini, katılımları olmadan zirvenin verimsiz geçeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Lavrentyev, Suriye’de sahada kilit bir aktör olması ve Şam ile iyi ilişkileri bulunmasından dolayı Rusya’nın, ülkedeki istikrar süreci ile ilgili müzakerelere her halükârda katılması gerektiğini belirtti.

Lavrentyev, “Bence bu konu (Suriye konulu zirve) devlet başkanımızın (Vladimir Putin) ocak ayı başında Türkiye’ye yapacağı ziyaret sırasında ele alınabilir. Erdoğan’ın konuyu gündeme getireceğini düşünüyorum” dedi ve şubatta planlanan zirve için Rusya’nın henüz davet almadığını ekledi.

Lavrentyev, “Rusya’nın katılımı olmadan zirve pek verimli olmayacaktır, böyle bir durumda görüşmeden olumlu bir sonuç beklemek çok da doğru değil” ifadelerini kullandı.

‘Rusya ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki durumdan memnun’

Rusya ile Türkiye arasındaki Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin mutabakatın yerine getirilmesi konusunun Kazakistan'ın başkenti Nursultan’da ele alındığını belirten Lavrentyev, “Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarın arttığını görüyoruz. İki tarafın da durumun gidişatından memnun olduğunu düşünüyorum” dedi.