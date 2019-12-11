Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Beyaz Miğferler'in kurucusunun Lahey’de ifade verememesi üzücü

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrentyev, Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünün Lahey’deki Uluslararası Mahkemede örgütün faaliyetleri ile ilgili ifade vermesini engellemesinin üzücü olduğunu söyledi.

“Kısa süre önce Le Mesurier adında bir İngiliz vatandaşının, Türk istihbaratının elindeki verilere göre intihar ettiği konusunda bir bilgi geçti. Tabii, Lahey’deki Uluslararası Mahkeme karşısına çıkarılamaması üzüntü verici. Bana göre ifadesi çok faydalı olacaktı, kendisinin ve başında bulunduğu örgütünün Suriye’de yaptıkları şeyler konusunda dünya toplumunun gözünü açacaktı. Zannederim ki içinde birçok şey birikti ve işlediği suçlardan dolayı çektiği vicdan azabına dayanamadı” diyen Lavrentyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Durumu önde geden dünya güçleri arasında çatışmaya sürükleyen bu sahte insani örgütün temsilcisinin yaptıklarının doğal olarak insanlığın menfaatine olmadığını ve çok tehlikeli olduğunu bir kez daha vurgulayacağım.”

Beyaz Miğferler'in kurucusu ve eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, geçen kasım ayında Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunmuştu. Le Mesurier’in eşi ile birlikte 4 yıl önce Türkiye’ye yerleştiği bildirilmişti.