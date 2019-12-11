Rusya: Libya konusunda ABD ile devamlı diyalog halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova ve Washington’un Libya konusunda devamlı diyalog içinde olduğunu belirtti.

Bogdanov, Sputnik’e açıklamasında, “Amerikalı partnerlerle birlikte Berlin formatında yer alıyoruz. Dün bakanlarımız görüştü. Biz elbette ABD heyeti ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın diğer temsilcileriyle de görüşüyoruz. İkili temaslar, görüş alışverişleri oluyor. Birleşmiş Milletler’in Libya Özel Temsilcisi dahil çok taraflı formatlar kapsamında da görüşüyoruz” dedi.

Libya konusunda Türkiye dahil diğer taraflarla da temas içinde olduklarını dile getiren Bogdanov, Rusya ve ABD’nin BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’in faaliyetini desteklediğini kaydetti.

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmenin ardından, iki ülkenin Libya konusunda daha yakın diyaloga ilgi duyduğunu açıklamıştı.