Kremlin: Erdoğan ile Putin Suriye’yi görüştü

Erdoğan’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan NATO Zirvesi ile ilgili Rus mevkidaşına bilgi verdiği aktarılan açıklamada, “Ticari ve ekonomik ilişkiler dahil öncelik arz eden bir dizi ikili partnerlik konusu ele alındı. Enerji ve askeri teknik işbirliği alanlarındaki ortak planların uygulanmaya devam etmesinin önemi vurgulandı” dendi.

Görüşmede özellikle Suriye konusu üzerinde durulduğunu kaydeden Kremlin, “Liderler, İdlib bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusu dahil terör tehdidine karşı mücadeledeki koordineli çabaların etkinleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu bölgelerdeki işbirliğiyle ilgili Rus-Türk anlaşmalarının tamamıyla yerine getirilmesi gerektiğinin altı çizildi” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının verimli olması umudunu dile getirdiği ve politik diyaloga yardımı sürdürmeye hazır oldukları bildirildi.

Görüşmede ayrıca Libya’daki sorunlara yer verildi. İki ülke liderleri, Trablus yakınlarındaki çatışmalardan duydukları endişeleri dile getirdi. Açıklamada, “Ateşkesin en kısa zamanda elde edilmesi ve Libyalı taraflar arasında barışçıl görüşmelerin başlaması durumun normalleşmesine yardımcı olur” dendi.