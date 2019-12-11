Putin: Avrupa Parlamentosu, İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçeği saptırıyor

Kremlin’de düzenlenen Pobeda (Zafer) Organizasyon Komitesi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası kurumların İkinci Dünya Savaşı’nın tarihini saptırma girişimlerine izin vermeye başladıklarını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) geçenlerde çıkardığı bir kararda ‘Nazi saldırganları ile Sovyetler Birliği’ni’ neredeyse eşit tuttuğunu hatırlatan Putin, şöyle konuştu:

“SSCB’yi neredeyse Nazi Almanyası ile birlikte İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmakla suçluyorlar. Adeta 1 Eylül 1939’da Polonya’ya ve 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne kimin saldırdığını unutmuşlar.”

Bu ‘utanmazca’ yalanla tartışmaya çalışanların peşinen ‘demokratik Avrupa’ya’ karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçlandığına dikkat çeken Putin, Rusya’nın yalana doğru ile karşılık vereceğini ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olayları anlatmaya, arşivleri açmaya devam edeceğini vurguladı.

Rus lider, “Oysa bazı muhataplarımızın ya okumayı, ya da yazmayı bilmedikleri, gözlerinin olmadıkları, adeta hiçbir şey bilmedikleri izlenimi oluşuyor. Fakat biz bunları anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı gibi bir trajedinin tekrar etmemesi için tüm koşulların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Putin, “Bunun için her şeyden önce bugün bahsettiğimiz o trajik olaylar hakkındaki gerçeği öne çıkarmalıyız” diye konuştu.