Rusya'da Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser ilginç bir kaçma girişiminde bulundu.
Cam kafesin içinde tavana ulaşan Greyser tavanı kırarak kaçmaya çalıştı. 3 güvenlik görevlisi zanlının kaçmasını engelledi.
Video sosyal medyada viral oldu.
Greyser, güçlü bir uyuşturcunun etkisi altındayken kız kardeşini öldürmekle suçlanıyor.
Rusya'da mahkeme salonundan firar girişimi: Kurşun geçirmez cam kafesten kaçmaya çalıştı https://t.co/TzrNdaoyEE pic.twitter.com/4fslYI5Ujn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 12, 2019
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