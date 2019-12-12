Rusya'dan Almanya'ya yanıt: İki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden iki Rus diplomatın ay başında sınırdışı edilmesinin ardından, Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. Alman diplomatların Rusya’yı 7 gün içinde terk etmesi isteniyor.