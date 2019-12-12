Zaharova: Rusya ve Türkiye, Soçi mutabakatını uygulamaya devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ve Ankara’nın Soçi’de varılan Suriye konulu mutabakatı uygulamaya devam ettiğini, Kürt güçlerin sınırdan çekilmesi görevinin tamamlandığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Fırat Nehri’nin doğusunda Ankara ile 22 Ekim tarihli mutabakatı uygulamaya devam ediyoruz. Askeri eylemlerin yeniden başlaması ve insani durumun düzeltilmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Zaharova, Kürt güçlerinin Türkiye sınırından çıkarıldığını ve düzenli olarak ortak devriye görevlerinin yürütüldüğünü ifade etti.

Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği alanda silahsızlandırılmış bölge kurulduğunu belirten Zaharova, Rus-Türk koordinasyon merkezinin de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Zaharova’ya göre, Rus doktorlar binlerce sivile tıbbi yardım sağlıyor, yaklaşık beş ton insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmalar yürütülüyor, su ve elektrik tesisleri onarılıyor. Ancak Fırat’ın doğusu ve İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi başta olmak üzere, Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan bölgelerde hala zorlu bir durum mevcut.