Kırımlı vekilden AB ülkelerinin liderlerine yaptırımlardan vazgeçme çağrısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi Sputnik'e konuşan Şonus, Rusya'ya yaptırım konusunu görüşecek liderlere seslendi.

Şonus, "AB ülkelerinin liderlerinin Rusya'ya yaptırımları içeren sürüncemeden kalmış bu siyasi oyuna son verme ve Rusya histerisiyle ilgili bu akıl tutulmasına nokta koyma zamanı geldi. Henüz yaptırımların süresini uzatma kararı alınmamışken Kırımlılar AB'li liderleri ülkelerinin ekonomik refahı konusunda sorumluluk alarak iyice düşünmeye ve yaptırımların iptaline yönelik sağduyulu bir karar almaya çağırıyor" dedi.

Avrupalı ülkelerin ekonomik kalkınmasının doğrudan Rusya'yla iyi ilişkilere bağlı olduğunu kaydeden Şonus, "Eğer AB ülkeleri yaptırımların süresini uzatma kararı alırsa, en başta kendilerine zarar verir" diye ekledi.

'Rusya'nın artan gücünden duyulan endişenin sonucu'

Kırım Halk Odası Başkanı Grigoriy İoffe de, "Eğer yaptırımların işe yaramadığını bilip de yaptırım politikasını devam ettirme kararı alırlarsa, bu onların sorunu. Rusya, bu kısıtlamalara adapte oldu. Elbette yaptırımlar belirli bir zarara yol açtı ancak diğer taraftan da ekonomimizi canlandırma imkanı sundu" dedi.

Yaptırımların Rusya'ya baskı aracı olarak kullanılamayacağının görüldüğünü söyleyen İoffe, bu politikanın Rusya'nın artan gücünden duyulan endişenin bir sonucu olduğunu vurguladı.