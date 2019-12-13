Rusya Dışişleri Bakanlığından, Kuzey Akım-2’ye yönelik olası yaptırımlarla ilgili yorum: Sürpriz olmaz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD’nin gaz sektöründe tek taraflı avantajlar elde etmek istediğini bu nedenle Kuzey Akım-2’ye yönelik olası yaptırımlarının Rusya için sürpriz olmayacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonları 2020 bütçesi üzerinde anlaştı. Savunma bütçesinde yeniden çeşitli alanlarda “Rusya’ya karşı koyma” fonu ayrıldı. Onaylanan yasa tasarısı özellikle Kuzey Akım-2 ve Türk Akım doğal gaz boru hatları inşasına yönelik yaptırımları öngörüyor. Tasarının yasallaşması için ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik olası yaptırımlarını yorumlayan Gruşko, “Bu bizim için sürpriz olmaz. ABD’nin amacının Avrupalıların ve son tüketicilerin çıkarlarını ihlal etmek suretiyle gaz sektöründe tek taraflı avantajlar elde etmek olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Gruşko ayrıca, Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle birlikte yürüttüğü projelerin ticari amaçlı olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Kuzey Akım-2’ye aktif olarak karşı çıkıyor. Aralarında Polonya, Letonya, ve Litvanya’nın da olduğu bir dizi Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’ne kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD projeye karşı duruş sergiliyor.

Projeye karşı çıkanlar, projenin politik olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor. Rus tarafı ise Kuzey Akım-2’nin kesinlikle ticari ve rekabetçi olduğunu ve Ukrayna üzerinden AB’ye Rus gazı geçişini askıya almadığını defalarca açıkladı.