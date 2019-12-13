FSB, Moskova’da beş IŞİD militanını yakaladı

FSB’nin açıklamasına göre, ikisi Rusya vatandaşı ve üçü Orta Asya ülkelerinden beş IŞİD üyesi Moskova’da etkisiz hale getirildi. Teröristler sabotaj ve terör eylemleri planlıyordu.

Teröristlerde, IŞİD yöneticilerinden alınan talimatların bulunduğu bağlantı cihazları ele geçirildi. Diğer yandan gizli bir bölmede Kalaşnikof tüfeği, Makarov tabancası, mühimmat ve el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Konuyla ilgili cezai dava başlatıldı, soruşturma ve aramalar ise devam ediyor.

FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, yıl başından beri Rusya’da 78 uluslararası terör örgütü hücresinin ortaya çıkarıldığını söylemişti. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne göre, bu yıl içinde Rusya’da 40 terör eylemi engellendi.