Rusya Merkez Bankası, son bir yılda beşinci kez faiz indirimine gitti

Faiz indirme kararının, tahmin edilenden daha hızlı yavaşlayan enflasyon bağlamında alındığını belirten Rusya Merkez Bankası, bu yıl enflasyonun yüzde 2.9-3, gelen yıl da yüzde 3.5-4 düzeyinde bekliyor.

Açıklamada, Merkez Bankası’nın 2020’nin ilk yarısında faiz indirimine devam etme olasılığını değerlendirdiği ifade edildi.

Daha önce faiz haziran, temmuz ve eylülde 0.25’er puan indirilerek 2014 Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan yüzde 7’ye düşürülmüştü.

Daha sonra ekim sonunda yüzde 0.5 puanlık indirim gerçekleştirilmişti.