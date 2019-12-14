Rusya ve Yunanistan bilgi merkezi projesi başlattı

Rusya ve Yunanistan’ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nde düzenlenen toplantıdan sonra, Karadeniz Bölgesi için kalkınma alanında bilgi ve ileri uygulama merkezi oluşturma projesi başlattıkları belirtildi.

13 Aralık’ta KEİ Bakanlar Konseyi’nin 41. toplantısı Atina’da yapıldı. Konferansa, Azerbaycan, Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile KEİ sektörel diyalog gözlemcileri ve ortakları katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya ve Yunanistan, Rusya’nın KEİ’ye gönüllü katkısı ile finanse edilecek Karadeniz Bölgesi için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında bilgi ve ileri uygulama merkezi oluşturmak amacıyla uluslararası bir proje başlattı” denildi.

Toplantıda, finans, ulaştırma, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kültür, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri, ticaretin kolaylaştırılması girişimlerinin desteklenmesi, KEİ ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması perspektifi ve KEİ ile AB arasında işbirliğinin geliştirilmesi gibi etkileşim konularına değinildiği belirtildi.