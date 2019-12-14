Rus gazeteci Kırım’ı ziyaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna’ya sokulmadı

Daha önce Ukrayna Sınır Muhafız Servisi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’dan Kiev’deki Borispol havaalanına gelen bir Rus televizyon kanalı muhabirinin ülkeye girişinin üç yıl boyunca yasaklandığı belirtilmişti.

NTV televizyon kanalının internet sitesinden yapılan açıklamada, “NTV kanalı muhabiri Aleksandra Tonkih, Kiev’e sokulmadı. Bu olay, kanalın bir başka muhabiri Sergey Savin’in Ukrayna’ya girişine izin verilmemesinden bir gün sonra yaşandı” denildi.

NTV’ye göre, Tonkih’in Ukrayna’ya girişine izin verilmemesinin nedeni, 2016 yılında Kırım’a yaptığı ziyaretti.

NTV kanalı olayın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rus medyasını ülkede olup bitenleri yerinde gözlemlemek için Kiev’e davet etmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.