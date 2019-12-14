Peskov: Normandiya Dörtlüsü zirvesinde hayati önemde bir ilerleme sağlanmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı 'Normandiya Dörtlüsü' formatında yapılan zirvede hayati önemde bir ilerlemenin sağlanmadığını belirtti.

Pervıy Kanal’a konuşan Peskov, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin Paris’te 'Normandiya Dörtlüsü' formatında buluştuğu zirvede hayati önemde bir ilerlemenin sağlanmadığını açıkladı.

Peskov, “Uzun bir aradan sonra Normandiya formatı tekrar başladı mı? Evet, başladı. Hayati önemde bir ilerleme sağlandı mı, hayır” ifadelerini kullandı.

Peskov daha önce de Paris’teki zirveye katılan tarafların hem uzun bir aradan sonra ‘Normandiya Formatında’ çalışmaların, hem de Ukrayna’nın güneydoğusundaki ihtilafın çözüm arayışlarının yeniden başlamasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Bu yönde önemli adımların atıldığını söyleyen Peskov, ancak bunun daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizmişti.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında Donbass konulu zirve 3 yıl aradan sonra ilk kez geçen pazartesi Paris’te yapılmıştı. Zirve ve ikili görüşmeler sonrasında liderler, Minsk anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ettikleri ortak bir bildiri yayınlamıştı.