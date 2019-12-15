Kiev’in ‘Donbass’a BM barış gücü misyonu konuşlandırma’ açıklamasına Rusya’dan yanıt

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Ukraynalı bakanın çıkışına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, к-ых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет.В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 14, 2019

​‘Kiev’den barışa yönelik adımlar beklenmekte’

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade eden Puşkov, Ukraynalı yetkililerin barış gücü getirtme konusunda hayal kurmayıp, silahlı kuvvetlerini temas hattından çekilmesinin üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini yazdı.

‘Gelişmelerin en kötüsü olur’

Rusya’nın rızası olmadan BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) barış gücü göndermeyeceğini vurgulayan Puşkov, “ Paris’te böyle bir şey zaten görüşülmedi. Kiev’den hayal kurmaya değil, barışa yönelik adımlar beklenmekte” ifadelerini kullandı.

Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç de Ukraynalı yetkililerin krizin çözümünde barış gücünden yararlanma fikrine şüphe ile yaklaşarak, böyle bir senaryoyu ‘gelişmelerin en kötüsü’ olarak niteledi.

Uluslararası kuruluşların Donbass’taki durumu boş verdiklerini, oysa açılan ateşle eskiden de olduğu gibi sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan Klintseviç, “Donbass’taki yaşamın gerçekleri böyle” dedi.