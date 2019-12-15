Kremlin Sözcüsüne göre Rusya, değişimler sürerken ‘istikrar adası’ olmaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın türbülans okyanusunda ‘istikrar adası’ olmaya devam ettiğini ve bu yıl daha da güçlendiğini belirtti.

Pervıy Kanal’da yayınlanacak olan bir programın tanıtımında boy gösteren Peskov, Rusya’nın türbülans okyanusunda ‘istikrar adası’ olmaya devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda dünyada 10 yıl önceden tahmin edilemeyecek gelişmelerin yaşandığını söyleyen Peskov, “Hatta bu olayları birileri tahmin etseydi bile, belki de herkes bunu çılgın bir düşünce olarak görür ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylerdi” ifadelerini kullandı.

Şu anda diplomasi, uluslararası hukuk, devletlerin davranış kuralları alanında ve bazı uluslararası örgütlerin değersizleşmesi bakımından derin değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Peskov, “Bunlar, değişim zamanlarıdır ve Rusya, bu türbülans okyanusunda istikrar adası olmaya devam ediyor” vurgusunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın 2019’da daha da güçlendiğinin altını çizdi.