Rus senatör: Kuril Adaları’yla ilgili olarak Tokyo’nun resmi pozisyonunu esas alıyoruz

Muhalefetteki Japonya Komünist Partisi Genel Başkanı Kazuo Shi, Tokyo’nun Güney Sahalin ve kuzey Kuril Adaları’nın tüm haklarından vazgeçtiği San Francisko Barış Antlaşması’nı “haksız” olarak nitelendirerek, Kuril Adaları’nın tümü üzerinde hak talebiyle Rusya ile toprak sorununun yeniden ele alınması çağrısı yapmıştı.

Konuyla ilgili Sputnik’e açıklama yapan Kosaçev, “Kuril Adaları’yla ilgili olarak Japon muhalif siyasetçilerin açıklamalarını değil, Tokyo’nun resmi pozisyonunu esas alıyoruz” şeklinde konuştu.

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.