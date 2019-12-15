'Putin’in Erdoğan’a mesajı, Trump’ın mektubuna göre çok daha yapıcı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yolladığı mesajın ABD Başkanı Trump’ın yazdığı mektuptan daha yapıcı olduğunu belirtti.

Pervıy Kanal’da yayınlanan ‘Bolşaya İgra’ (Büyük Oyun) adlı programa katılan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yolladığı mesajın ABD Başkanı Donald Trump’ın yazdığı mektuptan çok daha yapıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Peskov, “Eğer doğru anlıyorsam Türkiye ile ABD arasında bir takım zıtlıklar var ve bunları tartışmak bize düşmez. Ancak durumu tarif edecek olursak, sadece Başkan Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesajının, Trump’ın kendisine yazdığı ve Erdoğan’ın Washington’da eksiksiz bir şekilde kendisine iade ettiği o meşhur mektubundan çok daha farklı bir nitelik taşıdığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Rus ve ABD liderlerinin Erdoğan’a gönderdiği mesajlardaki tonu karşılaştıran Peskov, ‘Putin’in Erdoğan’a çok daha yapıcı nitelikte olan farklı mesajlar gönderdiğini’ vurguladı.

Rusya ve Türkiye’nin İdlib’deki işbirliği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, bu bölgedeki terör tehdidinin sürmesine rağmen iki ülke arasında Soçi’de varılan anlaşmaların uygulanmasındaki işbirliğin devam ettiğini ifade etti.

‘Türkiye’nin Rusya ile işbirliğinin alternatifi olmadığını anladığından eminiz’

Kremlin yetkililerinin Türkiye’nin Rusya ile işbirliğinin alternatifi olmadığını anladığından emin olduklarını belirten Peskov, Rus ve Türk liderlerin arasındaki diyalogda ABD Başkanı’nın Erdoğan’a hitap ederken kullandığı açıklamalara yer olmadığının altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, “Türkiye, büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış ilişkilerdeki tutarlı çizgisi sayesinde egemenliğini sürdürme konusunda başarılı olan egemen bir devlet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel meselelerde, Suriye meselelerinde Rusya ile işbirliğinin alternatifinin olmadığını anlıyor” dedi ve ekledi:

“Bu sadece Suriye meselelerinde çok fazla nüansların olmasından değil, ayı zamanda Rusya ve Türkiye’nin birçok konuda birbirilerine benzer tutum sergilemesinden kaynaklanıyor.”

Peskov daha önce Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubun diline ilişkin olarak, "Bu tip bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında pek rastlamazsınız. Hiç alışık olunmayan türde bir mektup" yorumunda bulunmuştu.

Trump’ın Erdoğan’a hitaben yazmış olduğu, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektupta, "Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" gibi ifadeler yer almıştı.