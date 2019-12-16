Rus senatör: Polonya’nın Rusya’yı düşman görmekten uzaklaşmasında Trump'ın etkisi var

Yakın zamana kadar Polonya’dan birçok Rusofobik açıklama geldiğini belirten Rus Senatör Cabarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’yı düşman olarak görmeyi reddetmesinden sonra Varşova’nın söylemini tarafsız, hatta olumlu yönde değiştirdiğine dikkat çekti.

'Büyük hatadan bir dönüş'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’nın Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu defalarca vurguladığını hatırlatan Cabarov, “Polonyalıların daha önce Rusya’yı neredeyse Avrupa’nın baş düşmanı olarak görmeleri hataydı” dedi.

'Batı ile Rusya arasındaki düşmanlıkta ısrar etmeyeceğiz'

Reuters’a konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Sözcüsü Krzysztof Szcherskiy, aradaki gerginliğin kurbanı olmamak için Varşova’nın Batı ile Rusya arasındaki düşmanlıkta ısrar etmeyeceğini söylemişti.