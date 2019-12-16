Rusya’da iki transseksüel nikah masasına oturdu

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir evlendirme dairesinde iki transseksüelin resmi nikâhının kıyıldığı öğrenildi.

KazanFirst sitesinin haberine göre Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir evlendirme dairesinde yetkililer, iki transseksüelin resmi nikâhını kıydı.

Daha önce Erika’nın erkek, Viktor’un ise kadın olduğu belirtilen haberde, bu kişilerin 4 ay önce tanıştıkları ve bir süre sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdikleri ifade edildi.

Habere göre Erika ile Viktor’un evlilikleri tescil edilirken herhangi bir sorun yaşanmadı, geleneksel bir nikâh kıyıldı. Nikaha genç çiftin en yakın çevresinden kişiler katıldı, evlendirme dairesinden sonra kutlama bir restoranda devam etti.

Erika, konuya ilişkin açıklamasında, “Ben kadın gibi görünüyorum ve kadın kimliğim varken, o da erkek gibi görünüyor ve erkek kimliğine sahip. Oradakiler hiçbir şey bilmiyordu bile” ifadelerini kullandı.

Yeni evlilerin önce Kazan’da kalmayı planladıkları, ancak ileride Avrupa’ya taşınıp evlat edinmek istedikleri anlaşıldı.

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