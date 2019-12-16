'Fransa, Rusya'dan Napolyon'un favori generalinin kemiklerinin iadesini istedi'

Le Point gazetesinin Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Paris yönetimi, Moskova'nın 400 kilometre kuzeyindeki Smolensk şehrinde kazı çalışmaları sırasında bulunan Gudin'e ait kemiklerin iade edilmesini talep etti.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, General Gudin'in kalıntılarının geri getirilmesine yönelik bir operasyon için hazırlıkların başlamasını istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de kapsayan bir tören planlanıyor" dendi.

Smolensk kentindeki bir parktaki dans pistinin altında bulunan kalıntılar üzerinde yapılan DNA testi, kalıntıların Fransız General Gudin'e ait olduğunu doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın istemesi halinde Rusya’nın kalıntıları vermeye hazır olduğunu söylemişti.