Rusya, Kırgızistan'a ücretsiz olarak 100 bin doz kızamık aşısı verecek

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Kırgızistan'a ücretsiz olarak yaklaşık 100 bin doz kızamık aşısı göndereceklerini söyledi.

Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye ülkelerin sağlığı koruma kurumlarının yöneticileri Moskova'da bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Popova, "Rospotrenbadzor'a bağlı 'Vektor' Devlet Bilim Merkezi tarafından üretilen 100 bin doz kızamık aşısı, önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak Kırgızistan'a gönderilecek. 2019'un başında aynı yardımı Belarus'a yaptık" dedi.

Rusya'da kızamık hastalığıyla ilgili durumun kontrol altında olduğu ve ilk 9 ayda 1 milyon kişi başına 27.5 kişide kızamık görüldüğü bilgisini paylaşan Popova, bu göstergenin Ukrayna'da 50 kat daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Rospotrebnadzor'un diğer ülkelere kızamıkla mücadelede yardım edilmesini öngören bir programı uygulamaya koyduğunu anlatan Popova, Rusya hükümetinin desteğiyle diğer ülkelere Rus aşısı gönderildiğini sözlerine ekledi.