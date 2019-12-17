Peskov: Putin’in programında henüz Erdoğan’la şubatta görüşme planı yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, şubat ayında İstanbul’da yapılacak Dörtlü Zirve’nin yanı sıra Türkiye ve Rusya arasında ayrıca ikili bir zirvenin de planlandığı açıklamasıyla ilgili Peskov, gazetecilere bilgi verdi.

Şubat ayında Suriye konulu böyle bir zirvenin planlanıp planlanmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Devlet Başkanı’nın programında henüz net bir plan yok. Biliyorsunuz ki, ocak ayının ilk on gününde iki liderin temasları gerçekleşecek, TürkAkım açılacak, Türkiye’de karadan geçen kısmı, inşaat tamamlanacak. Bu tüm güncel konuları konuşmak için iyi bir imkân olacak” dedi.

Peskov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Şu an başka ziyaret ve temas planlanmıyor, ancak bunlar programa çok hızlı biçimde dahil edilebilir.”