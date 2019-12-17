Peskov: Putin ve Erdoğan Libya konusunu görüşebilir

Gazetecilere konuşan Peskov, “Önümüzdeki telefon görüşmeleri veya yüz yüze görüşmelerde Libya konusu herhalde görüşülecektir. Biliyorsunuz ki Rusya ve Türkiye her gün Suriye ile ilgili çok sıkı temaslar gerçekleştiriyor. Libya konusu da iki tarafın görüşmesini gerektiren bir konu” dedi.

Peskov, Rusya’nın Libya’daki kanlı politikaya son verilmesi, karşıt taraflar arasında doğrudan diyalog kurulması yanlısı olduğunu ve krizin çözümü için uluslararası her türlü çabayı desteklediğini kaydetti.