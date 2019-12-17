Rus Tu-22M3 bombardıman uçağı gövdesi üzerine acil iniş yaptı

Rusya'da uzun menzilli bir Tu-22M3 bombardıman uçağı, planlanmış bir uçuş esnasında motorunun arızalanması neticesinde ülkenin güneyinde yer alan Astrahan bölgesine acil iniş yaptı. Uçaktaki askeri mürettebattan hayatını kaybeden olmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarında, mürettebatın ‘yerinde kararları sayesinde’, motoru arızalanan Tu-22M3 uçağının yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldığı ve iniş takımları kullanılmadan gövdesi üstüne indirildiği kaydedildi.

Planlanmayan bu iniş yüzünden pilotlardan ölen ya da yaralanan olmadığı, yerde de tahribat meydana gelmediği belirtildi. Ayrıca uçağı kendi başlarına terk edebildiği belirtilen mürettebatın üslerine geri döndüğü bilgisi de verildi.

Bu arada uçakta eğitim uçuşunda bulunması nedeniyle bomba yer almadığı belirtildi.

NATO ismi ‘Backfire’ olan Tu-22 bombardıman uçakları Sovyetler Birliği döneminde tasarlanmıştı. Söz konusu süpersonik uçakların çift motoru bulunuyor. Bu uçaklardan bazıları, Rusya’nın Suriye’deki terörist gruplara yönelik operasyonlarında da kullanılmıştı. Uçaklar Rusya'daki daimi konuşlanma noktalarından havalanıp Suriye’deki hedeflerini vurmuşlardı.