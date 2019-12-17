Rus basını: Erdoğan desteden koz olarak as çıkardı

Rusya’da yayınlanan Moskovskiy Komsomolets gazetesi, Washington’un Türkiye’yi tehdit ettiği yaptırımlar paketine yanıt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘desteden koz ası çekerek’ ABD ve NATO’nun kendi topraklarındaki İncirlik ve Kürecik üslerini kapatılabileceğini açıkladığını yazdı.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasıyla başlayan ABD ve Türkiye arasındaki ihtilafın ikinci bir zıtlaşma sarmalına girdiğine dikkat çeken gazete, Washington’un Türkiye’yi tehdit ettiği yaptırımlar paketine yanıt olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘desteden koz ası çekerek’ ABD ve NATO’nun kendi topraklarındaki İncirlik ve Kürecik üslerini kapatılabileceğini belirttiğini kaydetti.

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü, Rusya Savunma Bakanlığı Toplumsal Konseyi Üyesi Ruslan Puhov, gazeteye demecinde bu ‘ihtilafın Erdoğan’ı ABD’den ve NATO müttefiklerinden daha da uzaklaştırabileceğini’ belirtti:

Rus askeri uzman, “Erdoğan ABD’nin Türkiye’ye davranış şeklinden tatmin olmadı ve karşılıklı darbelerden oluşan bu oyunda bahisleri arttırmaya devam ediyor” diye konuştu.

Puhov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye onlarca yıldır ABD’nin sadık müttefikiydi. Hal böyleyken Amerikalılar onları (Türkiye’yi) aleni bir şekilde aşağılamaya devam ediyor. Hatta şimdi, Erdoğan’a karşı kurulan komplonun büyük ölçüde ABD’de saklanan İslami lider Gülen tarafından kışkırtıldığı belli olduğunda bile bu devam ediyor. Yani Amerikalılar çarpıcı bir şekilde ‘züccaciye dükkanına girmiş bir filin zarafetini’ sergiliyorlar. Bu, eski Sovyetler Birliği topraklarındakiler de dahil olmak üzere Amerikalılarla dost olmaya çalışan tüm ülkelere ders olmalı. Washington için gerçek anlamda müttefiklerin olmadığı, kullandıkları ve sonra çöpe attıkları vasallar olduğu açıkça ortada. Bu anlamda şu veya bu derecede Washington’a yönelmeye çalışan tüm siyasi elitler, bu hikayeden ciddi bir ders çıkarmalı.”