Rusya ve Çin, BMGK'ya Kuzey Kore'ye yaptırımların hafifletilmesini önerdi

Pekin'de basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Kore Yarımadası'nın çok önemli ve hassas bir dönemden geçtiğini ve siyasi çözümün aciliyetinin arttığını belirtti.

Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu, ülkedeki insani durumun iyileşmesi için Kuzey Kore'ye yaptırımların hafifletilmesini öngören karar tasarısı hakkında konuşan Geng, "BMGK'nın Kore Yarımadası'ndaki soruna ilişkin bu siyasi çözümü tek ağızdan desteklemesini umuyoruz. Washington ve Pyongyang'ın birbirlerinin çıkarlarını gözetmesi için bu iki başkente nüfuz edilmeli" dedi.

Geng, uluslararası toplumun tarafları diyalogda yaşanan çıkmazdan çıkarması ve diyaloğun durmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya ve Çin'in sunduğu karar tasarısı, nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların bazılarının kaldırılması çağrısını içeriyor.

Rusya ve Çin, BM'den üyelerine uygulanan Kuzey Kore'den kömür, demir, demir cevheri ve tekstil ürünleri ithal etme yasağının, BM üyelerinin topraklarında çalışan Kuzey Koreli işçileri 22 Aralık'a kadar ülkelerine iade etmesini öngören yaptırım kararının kaldırılmasını istedi.

ABD ve Kuzey Kore arasında karşılıklı güven tesis etmek ve diyalog kurmak için gösterilen çabalara ve müzakerelere destek verilen tasarıda, demir yolu ve kara yolu projelerinin yaptırımlardan muaf tutulması teklif edildi.

Tasarıda, Kore Yarımadası'nın diyalog yoluyla nükleer silahsızlanması ve gerginliğin azaltılması için BMGK'nin daimi üyesi beş ülke ve Kuzey Kore arasında (P5+1) ya da benzer formatta çok taraflı müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiği vurgulandı.

Batılı ülkeler yaptırımların hafifletilmesine sıcak bakmıyor

ABD ve Avrupa üyesi ülkeler ise yaptırımların kaldırılması önerisine sıcak bakmıyor.

BMGK'nin geçen haftaki Kuzey Kore oturumunda İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "Kuzey Kore nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atıncaya kadar yaptırımlar devam edecek.'' ifadesini kullanmış, Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise mevcut durumda yaptırımları kaldırmak ya da hafifletmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BMGK tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kim, ABD'ye yıl sonuna kadar süre tanımıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ise Pyongyang'ın nükleer müzakereler için tanıdığı süreyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.