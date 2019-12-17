Putin ile Macron telefonda Suriye’yi görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Suriye’deki durum görüşüldü. Vladimir Putin, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İdlib ile ilgili Rusya-Türkiye anlaşmalarının uygulanmasındaki gidişatla ilgili bilgi verdi. Her iki taraf, teröre karşı kararlı mücadelenin ve bu yöndeki eylemlerin koordine edilmesinin önemini vurguladı” dendi.

İki ülke lideri ayrıca Suriye'de taraflar arasındaki politik sürecin ilerlemesinin öneminin altını çizdi.