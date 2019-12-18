Deep Fake teknolojisinde yeni adım: Rus bilim insanları, bir insanın birkaç fotoğrafından videosunu üretmeyi başardı

Rus bilim insanları, bir insanın yalnızca birkaç fotoğrafından videosunu oluşturabildikleri yeni bir sanal gerçeklik algoritması üretti.

Bir grup Rus bilim insanı, son dönemde gündemde olan 'Deep Fake' teknolojisi alanında yeni bir sanal gerçeklik algoritması üretti.

Geliştirilen algoritmaya göre, bir insanın yalnızca birkaç fotoğrafı kullanılarak o kişiye ait bir video üretilebiliyor.

Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (Skoltech) bir grup bilim insanı tarafından, 'Altmeric Top 100' isimli bir bilimsel üretim veri paylaşım listesinde yayınlanan çalışma, 'Deep Fake' olarak bilinen ve kodlama yoluyla herhangi bir insanın videolarını oluşturmaya odaklanıyor.

Çalışmanın yazarlarından Egor Zakharov tarafından yapılan açıklamada "Sanal ve artırılmış gerçeklik ortamında 'Telebulunuş' fonksiyonlarını geliştirmek istedik. Bu çalışmanın önemli bir kısmı, insanların bakışlarının ve mimiklerinin gerçekçi bir şekilde canlandırılması. 'Derin öğrenme'yi kullanarak en doğal görüntüye ulaşmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bir diğer yazarı Dmitry Lempitisky ise ünlü isimlerin fotoğrafları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda, bir insanın sanal gerçeklik alanında videosunu hazırlamak için o kişinin yalnızca birkaç fotoğrafının yeterli olacağını söyledi.

Skoltech İstatistiksel Hesaplama ve Veri Analizi Mühendislik Merkezi (CDISE) müdür yardımcısı Dmitry Matsnev de, "Bu durum, Skoltech'in endüstri alanında günün sorunları üzerinde çalışan ve sonuçlarını tüm dünyaya 'satabilecek' yetenekli uzmanları yetiştirme görevinde başarılı olduğunu bir kez daha doğruluyor" dedi.

Altmetric Top 100'de bu yıl 43 bilimsel çalışma yayınladı. Altmeric'i ise 11 ve 12 makaleyle Harvard Üniversitesi ve Nature dergisi takip ediyor.