Gerasimov: NATO'nun tatbikat senaryoları, büyük çapta bir çatışmaya hazırlanıldığına işaret ediyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, NATO’nun yoğun askeri tatbikat senaryolarının büyük çapta bir askeri çatışmaya hazırlanıldığına işaret ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesinin aktardığına göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yabancı ülkelerin askeri ateşelerinin katıldığı bir toplantıda konuştu.

Gerasimov’a göre, Brüksel’in doktrinsel belgelerinde Rusya’ya 'düşman' statüsü verilirken, bu ayki NATO zirvesinde İttifak’ın ‘doğu kanadındaki’ güçlerinin yeniden konuşlandırılma hızında önemli bir artış olduğu bildirildi.

NATO’nun 2016’dan beri askeri harcamalarında da önemli oranda bir artış olduğunu belirten Gerasimov, “ABD'nin füze savunma birliklerinin Avrupa’ya konuşlandırılması yönünde çalışmalar sürüyor. Baltık ülkeleri ve Polonya’da, Karadeniz ve Baltık Denizi’ndeki askeri eylemler giderek yoğunlaşıyor. İttifak’ın askeri tatbikatlarının yoğunluğunda bir artış var. Bu tatbikatların senaryoları NATO’nun güçlerini büyük çapta bir askeri çatışmaya hazırladığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

'Diyalog kurulmalı'

Gerasimov, tehlikeli askeri durumların önlenmesi için İttifak’la diyalog kurulması gerektiğini de belirten Gerasimov, NATO’nun Batılı müttefiklerinin askeri faaliyetlerini arttırırken, 'Rusya tehlikesi' bahanesini ileri sürdüğünü vurguladı.

Gerasimov, Rusya’nın güvenliğini arttırma, ordu ve donanma inşa etme çalışmalarının ‘tehlike’ olarak görüldüğünü kaydetti.

'NATO’nun eylemleri gerginliği arttırıyor'

Gerasimov’a göre, NATO’nun eylemleri gerginliği arttırıp, ikili temas hattındaki güvenliğin azalmasına neden oluyor:

“Rusya, NATO ve ABD arasındaki diyaloğun en önemli noktası tehlikeli askeri eylemlerin gerçekleşmesi riskini azaltmak olmalı. Sorunların çözümü için Rusya ve NATO arasındaki etkileşim arttırılması gerekli.”

'Büyük çapta bir savaş için önkoşul yok'

Norveç temsilcisinin 2050’ye kadar büyük çapta bir savaşın gerçekleşme olasılığının olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gerasimov, bunun için ön koşulların olmadığını, ancak yeni krizlerin kontrolden çıkıp büyük çapta krizlere dönüşebileceğini kaydetti.

Gerasimov, "Dünyadaki durum istikrarsız ve her geçen gün daha dinamik hale gelen bir gidişat var. Kendi politikasını gütmeye çalışan ülkelere görülmemiş çapta siyasi, ekonomik baskı uygulanıyor" dedi.

'Rusya her senaryoya hazır olmalı'

Gerasimov, "Gidişata yönelik her türlü senaryoya hazır olmalıyız. Bu nedenle Rusya’nın savunma potansiyeli, şimdi de gelecekte de ülkemizi herhangi bir yerden gelecek her türlü büyük çapta saldırganlığa karşı koruyacak seviyede tutulacak" dedi.