Rus Genelkurmay Başkanı: Rusya, PYD'nin sınırın 30 km ötesine çekilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdi

Yabancı askeri ataşelerle bir araya geldiği görüşme sırasında konuşan Valeriy Gerasimov, “PYD güçleri, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çekildi. Kobani ve Cezire kantonlarına Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi” dedi.

'Rus-Türk mutabakatı bölgeye istikrarın gelmesini sağladı'

Ortak Rus-Türk devriyelerinin düzenlendiğini ve 3 Kasım'dan itibaren müşterek koordinasyon merkezinin hizmete girdiğini anımsatan Gerasimov, "Rusya ve Türkiye liderlerinin 22 Ekim'de Soçi'de vardığı mutabakatın uygulanması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma istikrar kazandırmaya imkân sundu" diye konuştu.

'Suriye'deki Rus askerlerinin sayısı artırılmayacak'

Gerasimov, Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin sayısını artırmayacağını belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı, "Bugün itibarıyla Suriye'de bulunan Rus birliklerindeki askerler ve teçhizat, Suriye ordusuna uluslararası terör örgütleriyle mücadele konusunda yardım edilmesi için yeterli düzeyde. Bu nedenle, Hmeymim ve Tartus'daki askeri üslerimizde bulunan asker sayısı değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusunun özgürlüğüne kavuşturulması nedeniyle Rus askeri polisi tarafından yerine getirilen görevlerin kapsamının genişlediğini kaydeden Gerasimov sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Rus askeri polisi, Kobani ve Cezire kantonlarında devriye geziyor ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bölge boyunca ateşkes rejimine uyumu kontrol ediyor. Bu, geçici olarak askeri polis birliği takviyesi yapılmasını gerektirdi."