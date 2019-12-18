Ukraynalıların Rusya’ya kimlikle girmesi 1 Mart'tan itibaren yasaklanıyor

Ukrayna, vatandaşları 1 Mart 2020’den itibaren Rusya’ya yurtiçinde kullanılan ve kimlik görevi gören pasaportlarla değil, yalnızca yurtdışında kullanılan pasaportla girebilecek.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya sınırlarına geçiş kurallarının sıkılaştırıldığını söyledi.

Gonçaruk’a göre, Ukrayna vatandaşlarının 1 Mart 2020’den itibaren Rusya sınırlarından giriş yaparken yurtdışı için olan pasaportları kullanabilecek. Ukraynalılar Rusya’dan kendi ülkelerine dönerken yurtiçinde kimlik görevi gören pasaportlarını kullanması halinde bir engelle karşılaşmayacak.

Yeni kural gereği, yurtdışı pasaportlarındaki bilgilerin kontrolleri özel cihazlarla yapılacak ve kontrolden geçiş süreleri kısalacak.

Kiev, daha önce de Rusya sınırlarını geçiş kurallarını kısıtlamak istemişti. Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna’ya girişinin yasaklanmasını istemişti. Bu kural Kasım-Aralık 2018’de uygulanmıştı. Aralık ayının sonlarında yasak kaldırılmıştı ve geçiş kontrolleri artırılmıştı.