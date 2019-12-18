Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda 40 İsrail vatandaşı gözaltına alındı

İsrail’in Moskova Büyükelçiliği, Domodedovo Havalimanı’nda yaklaşık 40 İsrail vatandaşının gözaltına alınması konusunda Rusya’dan bir açıklama beklediklerini belirtti.

Büyükelçilikten Sputnik’e yapılan açıklamada, Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nda 30 ilâ 40 İsrail vatandaşının gözaltına alındığı bildirilirken Rusya yönetiminden bir konuya açıklık getirilmesini bekledikleri ifade edildi.

Her iki tarafın ortak noktada buluşmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Henüz nedenini bilmiyoruz, durumu araştırıyoruz” dendi.

'Çoğu serbest bırakıldı'

Daha sonra İsrail Büyükelçiliği, toplamda 46 kişinin gözaltına alındığı bilgisini vererek, çoğunun ifadeler alındıktan sonra serbest bırakıldığını, sadece bir kişinin gözaltında kaldığını bildirdi.

“Gözaltına alınanların tek ortak özelliği İsrail’den gelmiş olmaları” diyen Büyükelçilik temsilcisi, vatandaşların hiçbir heyetin veya ekibin üyeleri olmadığını, her birinin farklı nedenlerle Rusya’ya geldiğini kaydetti.

'Gözaltının sebebi vize'

Bu arada İsrail vatandaşlarının Domodedovo Havalimanı’nda gözaltına alınmasının sebebi açıklandı.

Rus medyasının verdiği bilgiye göre, gözaltına alınan İsrail vatandaşlarının vizeleri yoktu. İsrail vatandaşlarının, ülkelerindeki Rus konsolosluğundan vize almaları gerekiyordu.