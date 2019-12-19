Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmının inşası tamamlandı

Rusya Ekoloji, Teknoloji ve Nükleer Denetim Ajansı’nın (Rostehnadzor) açıklamasına göre, Krasnodar ile Kırım’ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmı tamamlandı.

Rostehnadzor, Kırım Köprüsü’nün demiryolu kısmının inşasının tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, bu ay yapılan son denetimler neticesinde köprünün demiryolu kısmının teknolojik olarak hazır olduğu kaydedildi.

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста https://t.co/kdil3fraxX pic.twitter.com/TRVtJZ5Yk2 — RT на русском (@RT_russian) December 18, 2019

​Kırım Köprüsü araç geçişlerine Mayıs 2018’de açılmıştı. Köprüde tren geçişleri ise 23 Aralık’ta başlayacak. 23 Aralık’ta St. Petersburg’dan 14:00’da, Moskova’dan ise 24 Aralık’ta 23:45’te yarımadaya bir tren hareket edecek.

Köprünün tren yolu kısmı 7.1 ton ağırlığı kaldıracak şekilde tasarlandı. Kırım’a Rusya’nın 11 kentinden trenlerin gelmesi planlanıyor.