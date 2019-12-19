Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri

Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken ölü sayısıyla ilgili de kesin bir bilgi yok.

Rus kanalı REN-TV, ölüm sayısını 2 olarak verirken, Izvestiya ise sayının 3 olduğunu bildirdi.

Ayrıca, medyada yer alan bazı haberlerde silah seslerinin FSB merkezinin resepsiyonunda başladığı daha sonra silahlı kişinin kaçarak bir binaya saklandığı bilgisi de yer alıyor.

Видео из центра Москвы, где у здания ФСБ произошла стрельба pic.twitter.com/y5XpKXtxuN — Александр Коц (@sashakots) December 19, 2019

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Непуганые люди... очевидцы стрельбы у здания ФСБ pic.twitter.com/AXzIQhw6TJ — Александр Коц (@sashakots) December 19, 2019

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MORE: At least two law enforcement officers have been reportedly injured in Moscow shootinghttps://t.co/gxNjrFakmb pic.twitter.com/TlJJaTElZU #ENDEGO — Barbara Santana (@Barbara96913515) December 19, 2019

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Ayrıntılar geliyor..