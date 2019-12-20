Rus vekil: Putin’in START-3 nükleer anlaşması hakkındaki ifadeleri ABD’ye önemli bir mesaj

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in START-3 anlaşmasını uzatmaya hazır oldukları şeklindeki sözlerinin ABD için önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in START-3 anlaşmasını uzatmaya hazır oldukları şeklindeki değerlendiren Jeleznyak, “START-3 Anlaşmasını her an uzatmaya hazırız şeklindeki ifade, başkanımızın önemli bir mesajıydı. START-3’ün ortadan kalkması, Pandora’nın kutusunu açacağı ve silahlanma yarışıyla uluslararası güvenlik sistemini yok edeceği açıktır” dedi.

Rusya’nın bunu çok iyi anladığını ve ABD yönetiminin de ülkedeki elitlerinin çekişmelerinden uzaklaşıp gerçek sorunları çözmeye odaklanmaya dönmesini umduğunu belirten Jeleznyak, “Birçok yabancı siyasetçinin öngörüsüzlüğünün aksine, Başkan Putin diyalog için kapıları açık bırakıyor ve bununla sadece Rusya, ABD ve diğer ülkelerin halklarının kaderiyle ilgili sorumluluğu değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin yapıcı gelişiminin de sorumluluğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

START-3 anlaşması Şubat 2021’de sona eriyor uzatılmaması durumunda, dünyanın en büyük iki nükleer gücünün stratejik cephaneliğini sınırlandıran hiçbir anlaşma kalmayacak.

Rusya ve ABD tüm dünyadaki nükleer savaş başlıklarının yüzde 90’ını kontrol ediyor.