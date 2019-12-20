Ryabkov: Trump’ın azliyle ilgili konu ABD’nin iç meselesi, Rusya ile ilişkileri ilgilendirmiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın azlinin Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ABD’nin kendi içişleri meselesi olduğunu, bunun Rusya ile ilişkileri ve Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunu etkilemeyeceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Ryabkov, Trump’ın azlinin kabul edilmesi ve bununla ilgili prosedürler konusundaki tartışmaların, ABD’nin iç meselesi olduğunu ifade etti.

Ryabkov, “Konunun bizimle hiçbir ilgisi yok, hiçbir şekilde bunu değerlendirmiyoruz. Gündemimizdeki çalışmalarla, silah kontrol konusuyla hiçbir alakası bulunmuyor ve bizce, olamaz da” dedi.

‘Kuzey Kore’nin son füze denemeleriyle ilgili bir endişe duymuyoruz’

Ryabkov, Kuzey Kore’nin son füze denemeleriyle ilgili endişe duymak için bir neden görmediklerini, zira nükleerle, orta menzilli ya da daha güçlü bir füze ile ilgili bir durum olmadığını kaydetti.

Ryabkov, Kore yarımadasında yeni bir gerginliğin tırmanmasını istemediklerini, BMGK’nın yaptırımları hafifletmek için adım atmasını beklediklerini ekledi.

Bakan Yardımcısı, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Steven Bigan’ı yakın zamanda Moskova’ya beklediklerini, ancak henüz belirli bir tarih olmadığını da ifade etti.