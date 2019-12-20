'Rus Tesla Cybertruck' ABD'de 'beğeni topladı'

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sürücünün VAZ-2109 marka aracını Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı Cybertruck'a dönüştürmesi büyük bir ilgi uyandırdı.

'Rus Tesla Cybertruck' olarak adlandırılan araca özellikle ABD'de çok sayıda yorum geldi.

Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4 — World of Engineering (@engineers_feed) December 19, 2019

​BlaqCloud adlı kullanıcı "Tesla, yeni modelini gizlice test mi ediyor?" diye yazarken Barry Soetoro da "Rus hackerlar?" ifadesini kullandı.

is @Tesla stealth testing a new model? 🤣🤣 — BlaqCloud~*°`• (@lfinchMO) December 19, 2019

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That's the mini-cybertruk 😂 — DefiMoon (@DefiMoon) December 19, 2019

​HybridAire'nin yorumu "Elon Musk, Gigafactory 5'i Rusya'da ne zaman açtı?" oldu.

​Cruzerblade'in "CyberLada" yorumu ile Eliock'un "Elon'unki kadar güzel" yorumu diğer dikkat çeken tepkiler oldu.

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Just as ugly as Elon’s ......bless. — jim newman (@eliock) December 19, 2019

​Çok sayıda kullanıcı da, Rus Cybertruck almak istediğini yazdı.

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, kasım sonunda Tesla marka otomotiv firmasının yeni kamyonetini tanıtmıştı. Görünüşüyle tartışmalar yaratan kamyonetin kırılmaz cam testinde başarısız olması çok konuşulmuştu.