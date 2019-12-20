'Rus Tesla Cybertruck' ABD'de 'beğeni topladı'

'Rus Tesla Cybertruck' olarak adlandırılan araca özellikle ABD'de çok sayıda yorum geldi.
Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4— World of Engineering (@engineers_feed) December 19, 2019
BlaqCloud adlı kullanıcı "Tesla, yeni modelini gizlice test mi ediyor?" diye yazarken Barry Soetoro da "Rus hackerlar?" ifadesini kullandı.
is @Tesla stealth testing a new model? 🤣🤣— BlaqCloud~*°`• (@lfinchMO) December 19, 2019
That's the mini-cybertruk 😂— DefiMoon (@DefiMoon) December 19, 2019
HybridAire'nin yorumu "Elon Musk, Gigafactory 5'i Rusya'da ne zaman açtı?" oldu.
So @elonmusk when did @Tesla open Gigafactory 5 in Russia?— 💧HybridAire (@HybridAire) December 19, 2019
Cruzerblade'in "CyberLada" yorumu ile Eliock'un "Elon'unki kadar güzel" yorumu diğer dikkat çeken tepkiler oldu.
CyberLada™— CruzerBlade (@cruzerblade9369) December 19, 2019
Just as ugly as Elon’s ......bless.— jim newman (@eliock) December 19, 2019
Çok sayıda kullanıcı da, Rus Cybertruck almak istediğini yazdı.
Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, kasım sonunda Tesla marka otomotiv firmasının yeni kamyonetini tanıtmıştı. Görünüşüyle tartışmalar yaratan kamyonetin kırılmaz cam testinde başarısız olması çok konuşulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)